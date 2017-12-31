Türkiye yeni bir başarıya imza attı!

Türk savunma sanayisi, insansız hava araçlarının (İHA) otomatik olarak güvenle iniş ve kalkış yapabilmelerini sağlayan sistemi milli olarak geliştirdi. Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi Radarı (OKİS), milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 İHA Sistemi'nde test edildi.

Türkiye'nin tam bağımsız ülke olabilmesi için savunma sanayisinin yeterli hale gelmesi gerekiyor. Bu alanda eksikliği fark eden ve birçok çalışmaya imza atan hükümet, savunma sanayinin millileştirilmesi için yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyerek ülkemizin yeterliliğinin artırılmasına katkı sağlıyor. Birçok özel şirket, teknokent ile küçük ve orta işletmeli kuruluşlar da savunma sanayinin yerlileştirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Otomatik iniş kalkış sistemleri için GPS/DGPS, lazer veya radar tabanlı çözümler üretildi. Bunlardan ilki GPS uydularına bağımlılık, kolay karıştırılabilirlik ve güvenilirlik gibi dezavantajlara sahip. Lazer tabanlı çözümlerin ise hava şartlarına bağımlılık, dar hüzmeli ışınla hedef takibi yapma ve montaj zorlukları gibi problemleri bulunuyor. Bu olumsuzluklar ağırlığı düşük, kolaylıkla taşınabilir, her türlü hava şartında çalışabilen radar sistemleri ile aşılabiliyor.

3 BOYUTLU TESPİT

METEKSAN tarafından geliştirilen ve milimetre dalga bandında çalışan otomatik iniş kalkış sistemi radarı, ihtiyaçları karşılamak için oldukça uygun bir çözüm olarak belirtiliyor.

HAVA VE YER BİRİMİNDEN OLUŞUYOR

Sistem hava birimi ve yer biriminden oluşuyor.

Hava birimi küçük boyutlu, düşük ağırlıklı ve İHA'ya kolaylıkla monte edilebilecek yapıda bulunuyor. Yer birimi ise hava aracının iniş yapacağı pistte konuşlandırılıyor.

BAYRAKTAR TB2 İLE TEST EDİLDİ

Gerçekleştirilen testlerde Bayraktar TB2'ye entegre edilen OKİS Hava Birimi ile pist kenarında bulunan OKİS Yer Birimi arasında 12 km mesafeden iletişim sağlandı, Bayraktar TB2 ve OKİS kullanılarak gerçekleştirilen tüm yer ve hava testlerinde üretilen pozisyon bilgisinin platformun küresel konumlama sisteminden (GPS, Glonass vb.) bağımsız şekilde otomatik iniş kalkış imkanı verecek yüksek hassasiyete sahip olduğu gözlemlendi.