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O isimler bakın hangi kritik olaylarda sustular?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " yanarken, İslam dünyası yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri, solukları çıkmayan, en küçük bir aksiyonlarını, tepkilerini görmediğimiz kişiler, bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır?" diyerek son dönemde KHK üzerine yorum yapan li gözüken bazı isimler ve Abdullah Gül hakkında yorum yaptı.

Partisinin Düzce il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , " yanarken, İslam dünyası yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri, solukları çıkmayan, en küçük bir aksiyonlarını, tepkilerini görmediğimiz kişiler, bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır, bir anda bu iştiyak, bu heves, bu hız, bu tepkisellik nereden çıktı?" diyen Erdoğan, "Biz milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirir, saflarımızı sıklaştırırken bu bozgunculuk merakının sebebi nedir? Türkiye'nin yeni bir Kurtuluş Savaşı verdiği şu dönemde bize yakışan birlik olmaktır, beraber olmaktır, dayanışma içinde hareket etmektir." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın haklı tepkisini çeken bu kesimler Türkiye'de ve dünyada yaşanan bazı hayati konuları tweet atmaya değer görmedi, hakkında yorum yapmadı.


Cumhurbaşkanlığı resmi hesabı o sözleri paylaştı

Erdoğan'ın bu sözlerinden hareketle, kimler bakın hangi kritik olaylarda sustular?

İşte o olaylar:
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  • 31 Aralık 2017, Pazar 16:36
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