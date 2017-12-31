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'da büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda, 15’i yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı. zanlıların yılbaşı gecesi eylem hazırlığı yaptıkları belirlendi.

İstanbulda DEAŞa ağır darbe!

'da eylem hazırlığı yapan terör örgütü 'a yönelik operasyon başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu, Suriye ile Irak'taki örgüt yöneticileriyle irtibat kurduğu ve yılbaşı kutlamaları sırasında eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 3 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15'i yabancı uyruklu 20 örgüt üyesini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar 08:43
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