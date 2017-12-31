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'cü hain kurulu telefonu tuvalete attı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (/) gaybubet evine yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Baskında, meslekten ihraç edilen eski okul müdürünün içinde kurulu olduğu belirlenen cep telefonu tuvaletin deliğinde bulundu.

FETÖcü hain ByLock kurulu telefonu tuvalete attı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce 'da bir okulda müdürlük yaparken / mensubu olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Nazif B.'nin Adana'nın Yüreğir ilçesindeki örgütün gaybubet evinde saklandığını tespit etti. Polis ayrıca bu evde FETÖ operasyonu kapsamında başka bir ilin emniyeti tarafından aranan M.A. ve karısı Z.V.A.'nın da olduğunu belirledi.

SİFON SESİ ELE VERDİ
Polis eve baskın düzenledi. Ancak zanlılar kapıyı bir süre açmadı. Bu arada polis kapıya "aç polis" diye bağırıp vururken içeriden sifon sesi geldi. Bir süre sonra kapı açılınca polis, Nazif B.'yi yere yatırıp etkisiz hale getirdi. Polis hemen sifon sesinden şüphelenerek tuvalete gidip arama başlattı. Yapılan aramada zanlının örgüt ile bağlantı kurduğu ve yüklü olan telefonun tuvaletin deliğine atıp üzerine ise sifonu çektiği anlaşıldı. Telefonu çıkaran polis, karı kocanın da ByLock kullandığını tespit etti. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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  • 31 Aralık 2017, Pazar 10:11
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