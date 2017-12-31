Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 5 Ocak'ta Fransa'ya gidecek. Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un davetlisi olarak gerçekleştireceği ziyarette, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. İki liderin görüşmesinde bölgesel konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yazılı açıklaması

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak, 5 Ocak 2018 tarihinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek ve ikili ve bölgesel konuları ele alacaklardır.

Fransa yaklaşık altı asırlık tarihi ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğumuz, önemli bir ticari ve ekonomik ortağımız, önde gelen bir müttefikimizdir. Terörle mücadele başta olmak üzere küresel ve bölgesel sınamalar karşısında Fransa'yla her düzeyde yoğun bir diyalog sürdürülmektedir. Köklü ilişkilerimiz karşılıklı yatırımlar, enerji, savunma sanayii, bilim ve teknoloji, ulaştırma, kültür ve eğitim gibi geniş bir yelpazede önemli projelerle daha da pekişmektedir. Fransa'da yaşayan yaklaşık 700 bin nüfuslu Türk toplumu, ülkelerimiz arasında bir köprü vazifesi görmektedir.