Yine vize yok

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizinin çözülmesiyle vize başvurusunda bulunanlar İstinye'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na gitti. Sabahın erken saatlerinde konsolosluğa giden vatandaşlar sıraya girdi. Vize için başvuran bir vatandaş "İkihafta önce randevu almıştım.Bugün geldim. Bir sıkıntıolmadı. Ancak ret aldım. Öğrenci olarak başvurmuştum. Tekrar başvuracağım" dedi. Vatandaşlardan bazıları ise pasaport uzatmaya geldiklerini söyleyerek, "Hiçbir sıkıntı yaşamadık" dedi.
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