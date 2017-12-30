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Yine yok

Yine vize yok
ile arasında yaşanan krizinin çözülmesiyle vize başvurusunda bulunanlar İstinye'deki ABD'nin Başkonsolosluğu'na gitti. Sabahın erken saatlerinde konsolosluğa giden vatandaşlar sıraya girdi. Vize için başvuran bir vatandaş "İki hafta önce randevu almıştım. Bugün geldim. Bir sıkıntı olmadı. Ancak ret aldım. Öğrenci olarak başvurmuştum. Tekrar başvuracağım" dedi. Vatandaşlardan bazıları ise pasaport uzatmaya geldiklerini söyleyerek, "Hiçbir sıkıntı yaşamadık" dedi.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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