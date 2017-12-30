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Putin’den Erdoğan’a tebriği

Devlet Başkanı , Türkiye ’a gönderdiği tebriğinde, Moskova ve Ankara’nın yakın işbirliğinin Suriye başta olmak üzere ‘Ortadoğu’da terörizmin yayılmasının önüne duvar örülmesini sağladığını’ söyledi.

Putin’den Erdoğan’a yeni yıl tebriği

Devlet Başkanı , 'a gönderdiği mesajında, Ankara ile Moskova'nın bölgesel ve küresel konulardaki iş birliğine devam edeceğini belirtti.

KREMLİN'İN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDI
Putin'in yabancı ülke liderlerine gönderdiği yeni yıl tebrik mesajları, Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlandı.

"İLİŞKİLER NORMALE DÖNMEKLE KALMADI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında Putin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geçen yıl tamamen normale dönmekle kalmadığını, aynı zamanda birçok alanda da hızla geliştiğini kaydetti.

"ORTADOĞU'DA TERÖRÜN YAYILMASI ENGELLENDİ"
Vladimir Putin, iki ülkenin birlikte attıkları adımlar sayesinde Ortadoğu'da terörün yayılmasının engellendiğini vurgulayarak, "Attığımız adımlar sayesinde Suriye'de siyasi sürecin başlaması için gerekli koşulları oluşturduk. Rusya, Türkiye ile bölgesel ve küresel konulardaki yapıcı iş birliğine devam etmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 12:37
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Putin- Soci -Olimpiyat-Acilis Putin- Soci -Olimpiyat-Acilis

TÜRKIYENIN BAGIMSIZLIGINI KUTLUYORUM

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.12.2017 13:36
OOOO OOOO

Ortadoğu'da yayılan terörizmden kasıt, terör örgütü kurarak ve kullanarak yayılmaya çalışan ABD dir. Şair burda "Türkiye ile birlikte ABD'yi Ortadoğu'da durdurduk" diyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.12.2017 12:46
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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