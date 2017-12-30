Papa’ya Kudüs telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs diplomasisini yoğunlaştırdı. Erdoğan, dün Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede bölgedeki istikrarın kilit taşı olan Kudüs'ün statüsünün korunmasının son derece önemli olduğu vurgulandı. Erdoğan ve Papa Franciscus, ABD'nin attığı yanlış adıma karşı hazırlanan tasarının, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 21 Aralık'ta yapılan oylamada 9'a karşı 128 oyla kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Üç semavi din için de kutsal olan Kudüs'ün statüsünün korunması için ortak çaba harcamanın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, önümüzdeki dönemde bir araya gelme hususunda mutabık kaldı.
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