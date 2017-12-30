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Number '' öğretmen

İzmirli öğretmen , ’a atandı. Çocukları eğitime kazandırmak için var gücüyle çalıştı. Tuvaleti spor odası yaparak, malzemeler aldı. Öğrencilerin kitap ve kırtasiye ihtiyaçları için de yardım kampanyası başlattı. Bu çağrıya eski manken de kayıtsız kalmadı...

Number Van öğretmen
İzmir'den 'a uzanan eğitim köprüsü, yüreğimizi ısıttı. İzmirli Beden Eğitimi Öğretmeni Ceren Eresen, Van'ın Muradiye İlçesi'ndeki Babacan İlkokulu'na atandı. Büyük bir meslek aşkıyla yeni okulunda göreve başlayan Eresen, maddi imkansızlıkların gölgesinde yaşayan çocukları görünce yıkıldı. Bazı öğrencilerin örgüt tarafından kandırıldığına ve okuldan alınıp çobanlık yaptırıldığına şahit olan Eresen, sorunu çözmek için düğmeye bastı. Meslektaşlarıyla birlikte onlarca çocuğu eğitime kazandırdı. Ancak görev yaptığı okulda bir dizi eksikliklerle karşılaştı. Okulda ne kitap, spor odası ne de spor malzemeleri vardı.



ÇOK GÜZEL HAREKETLER
Eresen ve meslektaşları, gece gündüz çalışarak okul tuvaletini spor odası yaptı. Öğretmenler ayrıca kendi imkanlarıyla spor malzemeleri aldı. Eresen, ayrıca çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için üzerinden yardım çağrısı yaptı. Eresen, "Bu çocukların kırtasiye malzemelerine, okuma kitaplarına, test kitaplarına ihtiyaçları var. Yani bizlere... Eşitsizliğin hakim olduğu bir dünyada vicdanlar çalışır" ifadelerini kullandı. Eski bir manken olan ve Okan Üniversitesi'nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Ebru Güzel de yardım çağrısına duyarsız kalmadı. Güzel, öğretmenin yardım çığlığını sosyal medya hesabından paylaştı. Çok sayıda hayırseverin Van'daki okulun ihtiyaçlarını karşılamak için öğretmen ile iletişime geçtiği ortaya çıktı.


Çocukları okula kazandıran Ceren Eresen, herkesin takdirini kazandı.


Özge GÜRCAN
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
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