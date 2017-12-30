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'li Kaya'dan 15 Temmuz'da iki sır görüşme

Ankara kulislerinde, Milletvekili 'nın 15 Temmuz gecesi yaptığı sır görüşmeleri konuşuyor. Kaya'nın 15 Temmuz'da iki defa telefonla konuşarak genel merkezden ayrıldığı belirtiliyor.

MHPli Kayadan 15 Temmuzda iki sır görüşme
Son çıkartılan KHK'ya karşı çıkışıyla gündeme gelen Milletvekili ile ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ankara kulislerinde, Kaya'nın 15 Temmuz gecesi yaptığı telefon görüşmeleri konuşuluyor. Genel Başkan 'nin yanında o gece 4 saat kalan Kaya, dışarı çıkarak iki telefon görüşmesi yaptı. Kaya, görüşmelerin ardından hızla genel merkez binasından ayrıldı.

DİSİPLİNE VERİLEBİLİR
Uzun zamandır Bahçeli'ye muhalif olduğu bilinen Kaya ile ilgili MHP'nin de rahatsız olduğu ve disipline verilebileceği konuşuluyor. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, Atila Kaya'nın telefonda görüştüğü isimlerden biri kamuoyunun tanıdığı bir isimdi. Atila Kaya, 4 saat kaldığı genel merkezden, bu sır telefon görüşmelerinden sonra oldukça hızlı bir şekilde ayrıldı. Kaya, referandumda 'hayır' diyeceğini söyleyerek genel başkan yardımcılığından istifasını vermişti.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 09:17
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

kripto fetö cü olabilir araştırılsın

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cevapla 30.12.2017 10:36
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