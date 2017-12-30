Ege'de korkutan deprem!

Ege Denizi'nde son dönemde yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bugün saat 13.08'de Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.