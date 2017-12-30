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Ege'de korkutan deprem!

Ege Denizi'nde bugün saat 13.08'de bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi'ndeki depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü. İşte Ege Denizi'ndeki depreme dair detaylar

Egede korkutan deprem!

Ege Denizi'nde son dönemde yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bugün saat 13.08'de Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.
  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 13:39
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