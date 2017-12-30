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'ın sözde savcısı tutuklandı

Şanlıurfa'da eylem hazırlığındayken yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü 'ın 'daki sözde 'savcısı', çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DEAŞın sözde savcısı tutuklandı
İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü 'ın Suriye'nin kentindeki 'sözde' savcısının, Türkiye'de eylem hazırlığı yaptığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler bir eve düzenledikleri operasyonda, şüphelinin de aralarında olduğu 4 Suriyeliyi gözaltına aldı. DEAŞ'ın Rakka'daki 'sözde' savcısının üzerinden çıkan dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 19:15
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