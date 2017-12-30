Çad kapı Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad ziyaretinde tüm dünyaya mesajlar verdi. O mesajlardan ilki ülkenin başkentinde yankı buldu. ABD Büyükelçiliği’nin de yer aldığı Encemine’nin en önemli bulvarının ismi “İstanbul Caddesi” oldu
ABD'nin skandal Kudüs kararı sonrası önce tüm İslam ülkelerini bir araya toplayan sonra da BM'de Trump'ı tarihi bir hezimete sürükleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Çad da Türkiye'nin bu cesur hareketi sonrası önemli bir adım attı. Ülkenin en işlek caddelerinden olan, aynı zamanda Valilik ve ABD Büyükelçiliği'nin de yer aldığı "Devlet Caddesi"nin ismi İstanbul-Encemine"kardeş şehir" ilişkisinin nişanesi olarak"İstanbul" şeklinde değiştirildi.
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