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2018'de kaç gün tatil var?

Yeni yıla girilirken çalışanlar 2018 yılında kaç gün tatil olacağını merak etmeye başladı. Peki ama 2018 yılında kaç gün tatil olacak? 2018'de tatili ne zaman? 2018'de tatili ne zaman? 2018'deki resmi tatiller hangi gün? 2018'de 9 günlük tatil var mı? Tüm bu sorularınızın cevapları haberimizde...

2018de kaç gün tatil var?

2017 yılının resmi tatilleri ile birlikte tamamlandı. 29 Ekim, pazar gününe gelmesi nedeniyle çalışan kesim için bir tatil avantajı yaratmadı ancak öncesinde ile birleşen tatili, 11 gün ile şimdiye kadar yapılan tatiller arasında en uzunların biri oldu. Peki 2018 yılında da aynı şekilde uzun tatil var mı ve çalışanlar kaç gün tatil yapacak?
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 12:01
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