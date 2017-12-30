2017 yılının resmi tatilleri 29 Ekim ile birlikte tamamlandı. 29 Ekim, pazar gününe gelmesi nedeniyle çalışan kesim için bir tatil avantajı yaratmadı ancak öncesinde 30 Ağustos ile birleşen Kurban Bayramı tatili, 11 gün ile şimdiye kadar yapılan tatiller arasında en uzunların biri oldu. Peki 2018 yılında da aynı şekilde uzun tatil var mı ve çalışanlar kaç gün tatil yapacak?
2018'de kaç gün tatil var?
Yeni yıla girilirken çalışanlar 2018 yılında kaç gün tatil olacağını merak etmeye başladı. Peki ama 2018 yılında kaç gün tatil olacak? 2018'de Kurban Bayramı tatili ne zaman? 2018'de Ramazan Bayramı tatili ne zaman? 2018'deki resmi tatiller hangi gün? 2018'de 9 günlük tatil var mı? Tüm bu sorularınızın cevapları haberimizde...
Etiketler: Kurban Bayramı , Ramazan bayramı , 29 Ekim , 30 AĞUSTOS , Milli Birlik Günü , 15 Temmuz
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