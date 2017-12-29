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Kolu kanadı kırık

Kolu kanadı kırık
Ağrılı Ramazan Taşdemir (16) yaralı bir kuşa yardım etmek için canını hiçe saydı. Geçen Ekim ayında yüksek gerilim direğine kanadı takılan güvercini kurtarmaya çalıştı. Bu sırada akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan Taşdemir'in yanan 2 kolu, dirsekten kesilmek zorunda kaldı. 2 aydır GATA'da tedavisi süren Taşdemir'e deri nakli yapıldı. Bacaklarından alınan deri, 2 saatlik operasyonla beline nakledilen Taşdemir, hemşire yardımıyla yatağın üzerinde kendi başına oturmaya başladı. Taşdemir, "Bir an önce ayağa kalkmak istiyorum. Belime yapılan nakilden sonra sıra kollarıma geldi. Doktorlar protezlerimin de bir ay içinde takılabileceğini söylüyor" dedi.

Erhan ÖZTÜRK
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  • 29 Aralık 2017, Cuma
  • Gazete
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