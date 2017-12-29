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'de kağıt fabrikasında büyük

'nin İzmit ilçesinde bir kağıt deposunda çıkan ın söndürülmesine çalışılıyor.

Kocaelide kağıt fabrikasında büyük yangın
'nin İzmit ilçesinde bulunan ambalaj fabrikasında çıktı.

İzmit ilçesi sanayi mahallesi Özbaki sokakta bulunan ambalaj fabrikasında sebebi henüz belirlenemeyen bie nedenden dolayı yangın çıktı.

Fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderildi. Yangın devam ediyor.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma 08:19
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