İzmit ilçesi sanayi mahallesi Özbaki sokakta bulunan ambalaj fabrikasında sebebi henüz belirlenemeyen bie nedenden dolayı yangın çıktı.
Fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderildi. Yangın devam ediyor.
İzmit ilçesi sanayi mahallesi Özbaki sokakta bulunan ambalaj fabrikasında sebebi henüz belirlenemeyen bie nedenden dolayı yangın çıktı.
Fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderildi. Yangın devam ediyor.
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