 ;
Yol Durumu
  1. Erdoğan'dan iki üniversiteye rektör ataması

Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'e

'a Afrika ziyareti sırasında Sudan'da hediye edilen üç yavru aslanın Gaziantep'te bulunan hayvanat bahçesine gönderileceği açıklandı.

Erdoğana hediye edilen aslanlar Gaziantepe

Afrika dönüşü uçakta gazetecilere konuşan , kendisine hediye edilen 3 yavru aslanla ilgili şunları anlattı:

''İkisi birer yaşında. Onların biri dişi, biri erkek. Üçüncüsü de sekiz aylık. Bir an için torunlarım ister mi acaba diye düşündüm. Berat Bey'e bir sor bakalım dedim. Torun önce hayır diyordu, sonra getirin falan demeye başladı. Ama Berat Bey de haklı olarak bunun tehlikeli olabileceğini söyledi. Neticede aslanlar, Gaziantep'e gönderilecek. Gaziantep Belediye Başkanlığı'nın çok büyük bir hayvanat bahçesi var. Belediye Başkanımız Fatma Hanım'ı aradım söyledim, bilahare haber gönderdi bize, çok da iddialı konuştu. 'Ben elemanlarımı göndereyim, direk oradan alsınlar, Gaziantep'e getirsinler' dedi. İnşallah üç aslan Gaziantep'in hayvanat bahçesinde yerlerini alacak. Ayrıca ceylanlar da var, ceylanlar bize gelecek."
Etiketler: ,
  • 29 Aralık 2017, Cuma 09:49
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar