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Erdoğan 'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu onayladı.

Erdoğan 2018 Bütçe Kanununu onayladı

Cumhurbaşkanı , 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Anayasa'nın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 7067 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.
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  • 29 Aralık 2017, Cuma 09:29
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