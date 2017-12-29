CHP yol verdi adaları Yunan aldı

CHP'nin, Ege Adaları'nın sahipliği konusunda başlattığı tartışma, "burnumuzun dibindeki adaların nasıl bir sürecin sonucunda Yunanistan'ın geçtiği" sorusunu gündeme getirdi. Altından ise CHP çıktı. Türkiye ile Yunanistan arasında kronikleşen "Adalar'ın Statüsü" sorunu, 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra 1946'da toplanan ve 1947'de karara bağlanan Paris Barış Konferansı'na dayanıyor. Lozan Anlaşması ile İtalyanlara verilen Ege Adaları, İtalya'nın 2'nci Dünya Savaşı'nı kaybeden ülkeler arasında bulunması nedeniyle, Paris Barış Konferansı'nın başlıkları arasında yer aldı. Türkiye katılmadı, adalar Yunanistan'a verildi.

KONFERANSA GİTMEDİ

Türkiye'nin böylesine hayati bir konferansta masada olmamasının tek sorumlusu ise dönemin Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile 1946'da görevde bulunan CHP Hükümeti. Aralarında Dışişleri eski Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in de yer aldığı bazı siyasetçi ve tarihçilerin tezine göre, Türkiye 1946'da konferansa çağrıldığı halde katılmadı. Kesin olan bilgi ise öyle bir talebin dahi bulunmadığı.



*Adalar krizinden 1946'da görevde olan 2'nci Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile dönemin CHP Hükümeti çıktı.

BAŞVURMAMIŞ BİLE!

Cumhurbaşkanı İnönü'nün başkanlığında toplanan dönemin CHP Hükümeti'nin, Paris Konferansı'na katılıp katılmama konusunu değerlendirdiği ve Türkiye'nin savaşın tarafı olmaması nedeniyle "başvurmama" kararı verildiği biliniyor. Türkiye'nin masada olmadığı bir ortamda gerçekleşen Paris Konferansı'nda "Ege Adaları'nın sahipliği" başlığı da ele alındı. Yunan diplomasi atağıyla Adalar'ı aldı.

'2019'da gelip alacağım'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Ege adaları ile ilgili 'Gel de al' sözlerine skandal sözlerle yanıt vermişti: Yunanistan Savunma Bakanı bana cevap verdi, 'Gel de al' diyor. 2019'da geleceğim, o adaların tamamını alacağım. Bunu niye söylüyorum? Bir dönem bunlar Kıbrıs için de söylüyorlardı 'Gel de al' diye. Rahmetli Ecevit ne yaptı? Çıktı ve gitti aldı!

Adalar'ın Statü sorunu, 1946'da toplanan ve 1947'da karara bağlanan Paris Barış Konferansı'na dayanıyor.