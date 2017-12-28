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yaşıyor!

Noel baba yaşıyor!
İngiltere'de yaşayan 6 yaşındaki Alfie isimli çocuk, 4 yıl önce yılbaşında ailesiyle dışarı çıktı. Yolda yürürken yaşlı ve gür beyaz sakallı bir Müslüman olan Hüseyin ile karşılaştı. Yaşlı adamı Noel Baba sandı. Hüseyin ise cebinden para çıkardı. Küçük çocuğa uzattı. Bunun üzerine Alfie, Hüseyin'in olduğuna iyice inandı. Olayın etkisinde kalan Hüseyin ise küçük çocuğa ve ablası Haylay'e her yıl başında hediyeler yollamaya başladı. Daha sonra bu hikaye Facebook'tan paylaşıldı. Bunun üzerine Hüseyin'e tebrik mesajları yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da kendi aralarında topladıkları oyuncakları, çocuklara dağıtması için Hüseyin'e yolladı. Alfie'nin annesi Tracy Ashford-Rose, oğlunun Hüseyin'i görünce çok heycanladığını belirterek şunları anlattı: "Küçük oğlumun onu Noel Baba sanması nedeniyle hediye vermeden geçemeyeceğini söyledi. Hüseyin'in doğum günlerinde de çocuklarımı mutlaka ziyaret ediyor..." 'da doğdu Öte yandan dünyada "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikolas'ın, Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında önemli bir Likya kenti olan Patara'da doğduğuna inanılıyor. M.S. 270'li yıllarda Patara'da zengin bir buğday tüccarının oğlu olarak doğan ve babası öldüğünde büyük bir servetin tek mirasçısı olan Aziz Nikolas, servetini yoksullar için harcadığı söyleniyor.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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