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Negatif elektrik

İşadamı , araştırma yapılması için ’ye hibe ettiği ’nın otoparkta çürüdüğünü söyledi. Okuldan cevap geldi: Aracı geri istedi. Ona yakışmadı

NEGATİF ELEKTRİK İşadamı Ali Ağaoğlu,
Ünlü mucit 'ın ürettiği TESLA marka i ilk olarak 'ye kendisinin getirdiğini belirten 'nun açıklamaları, ortamın elektriklenmesine neden oldu. İşadamı Ağaoğlu, "2010'da Roadster elektrikli otomobili Türkiye'ye ilk ben getirdim. Daha sonra öğrencilerin incelemesi için 'ye hediye ettim. Ancak aracın teslim edilmesinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen otomobille ilgili çalışmalar hakkında hiçbir bilgi sahibi olamadık. Araç rektörlük binasının otoparkında çürümeye terkedilmiş, pilleri tükenmiş, şarj sistemi de arızalanmış. Araca 50 bin dolar masraf çıkarıldı. İadesini istedik, 'envantere kayıtlı' denilerek geri verilmedi" diyerek sitem etti. Bu açıklamaya 'nden cevap geldi: 'Tesla otoparkta çürüyor' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Tesla Roadster, 28 Şubat 2012'de araştırma amaçlı kullanılmak üzere bağışlanmıştır. O tarihten itibaren öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanılmaktadır. Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır. Üniversite, aynı zamanda elektrikli araçlar konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Üniversitemiz, araç bataryasının uzun mesafe gitmesine imkan vermeyen araçlardan yola çıkarak bugün tek şarjla 450 kilometre yol alabilen araçları ülkemize kazandırmıştır" denildi. Bu arada videolarda bir kişinin TESLA'nın motorunda ölçüm yaptığı ancak aracın çalışmadığı görüldü
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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