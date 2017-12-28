Negatif elektrik

Ünlü mucit Elon Musk'ın ürettiği TESLA marka elektrikli otomobili ilk olarak Türkiye'ye kendisinin getirdiğini belirten Ali Ağaoğlu'nun açıklamaları, ortamın elektriklenmesine neden oldu. İşadamı Ağaoğlu, "2010'da Tesla Roadster elektrikli otomobili Türkiye'ye ilk ben getirdim. Daha sonra öğrencilerin incelemesi için İTÜ'ye hediye ettim. Ancak aracın teslim edilmesinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen otomobilleilgili çalışmalar hakkında hiçbir bilgisahibi olamadık. Araç rektörlük binasınınotoparkında çürümeye terkedilmiş, pilleri tükenmiş, şarj sistemi de arızalanmış. Araca 50 bin dolar masraf çıkarıldı. İadesini istedik, 'envantere kayıtlı' denilerek geri verilmedi" diyerek sitem etti. Bu açıklamaya İstanbul Teknik Üniversitesi'nden cevap geldi: 'Tesla otoparkta çürüyor' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Tesla Roadster, 28 Şubat 2012'de araştırma amaçlı kullanılmak üzere bağışlanmıştır. O tarihten itibaren öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanılmaktadır. Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır. Üniversite, aynı zamanda elektrikli araçlar konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Üniversitemiz, araç bataryasının uzun mesafe gitmesine imkan vermeyen araçlardan yola çıkarak bugün tek şarjla 450 kilometre yol alabilen araçları ülkemize kazandırmıştır" denildi. Bu arada videolardabir kişinin TESLA'nın motorunda ölçümyaptığı ancak aracın çalışmadığı görüldü
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