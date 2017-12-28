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'da facia! 4 can aldı

'nın Ilgın ilçesinde bir evde çıktı. Eve giren itfaiye ekipleri, baba ve 3 oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Konyada facia! Yangın 4 can aldı

'nın Ilgın ilçesinde evde çıkan da baba ve 3 oğlu öldü, anne ile 5 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi'nde 36 yaşındaki Cafer Salır'a ait iki katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevleri fark eden Sadiye Salır, 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can'ı yanına alarak dışarı çıkmayı başardı. Dumandan etkilenen anne ve oğlu, ambulansla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTILAR
Yangının, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, baba Cafer, ikiz çocukları 13 yaşındaki Muhammet ve Ali ile küçük oğlu Celalettin Salır'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Baba ve 3 oğlunun cansız bedenleri, morga kaldırıldı.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 11:19
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