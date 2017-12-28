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Hayatını gasp ettiler

Hayatını gasp ettiler
İzmir'de yaşayan Ramazan Tekdal, (48) geçen şubat ayında hava almak için evden çıktı. Konak İlçesi'ne kadar yürüyüş yaptı. İddiaya göre eve metro ile döneceği sırada iki gaspçının saldırısına uğradı. Sol bacağından ve sırtından bıçaklandı. Saldırganlardan kurtulmak için metro istasyonuna doğru koşmaya başladı. Ancak zanlılar ensesine taş attı. Dengesini kaybeden Tekdal, çok katlı merdivenden yere yuvarlandı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. 68 saat komada kaldı. 6 ay boyunca da evden çıkamadı. Bu olaydan sonra sürekli bayıldığını belirten Tekdal, "11 aydır mağdurum. Bu katil ruhlu insanlar hala yakalanmadı" dedi.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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