Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turu sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son yayınlanan KHK ile ilgili tartışmalara katılan Abdullah Gül'ün açıklamalarına da değinen Erdoğan; 'Gül süreci yanlış yönlendirdi' dedi.

GÜL SÜRECİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün attığı 'kaygı verici' ifadelerini taşıyan tweetler için Erdoğan şunları kaydetti: Geçmiş cumhurbaşkanımızın kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı 'retweet'lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir. Ama şunu söyleyeyim; Gerek Adalet Bakanımız gerekse Hükümet Sözcümüz bu konuyla ilgili gerekli cevapları vermiş durumda.