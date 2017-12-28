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Erdoğan: 'Gül süreci yanlış yönlendirdi'

Afrika turu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı , KHK tartışmalarına son noktayı koydu.

Erdoğan: Gül süreci yanlış yönlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turu sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son yayınlanan KHK ile ilgili tartışmalara katılan Abdullah Gül'ün açıklamalarına da değinen Erdoğan; 'Gül süreci yanlış yönlendirdi' dedi.

GÜL SÜRECİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün attığı 'kaygı verici' ifadelerini taşıyan tweetler için Erdoğan şunları kaydetti: Geçmiş cumhurbaşkanımızın kalkıp maalesef bir muğlaklıktan bahsetmiş olması üzücüdür. Neye dayanarak siz böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz? Hangi madde sizi bu muğlaklığa itebiliyor? Bu üzücü. Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı 'retweet'lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir. Ama şunu söyleyeyim; Gerek Adalet Bakanımız gerekse Hükümet Sözcümüz bu konuyla ilgili gerekli cevapları vermiş durumda.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 07:44
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