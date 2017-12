Erdoğan: First lady de araya girdi, o ada Türkiye'ye tahsis edildi

Külliye'deki TÜBİTAK ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edilmesi ile ilgili 'Bir de tabii orada 'First Lady' de araya sokunca o da kabul etti.' ifedelerini kullandı.

Ecdad at üstünde sınırlarını genişletirken bunu güçlü ilmi ve siyasi birikimi ile desteklemiştir. Bu hafta Çad, Tunus ve Sudan'da hem övündüm, iftihar ettim ama Batı'nın oraları yerle yeksan edişini görünce de üzüldüm. Cumhurbaşkanı'na da söyledim.. ' Bize burayı uzun yıllara sarih tahsis ederseniz bu adanın tamamını biz restore edelim. Ülkemden buraya ciddi manada bir turist akını olacağını göreceksiniz ve tarih yeniden ayağa kalkacaktır' dedim. Sağolsun kabul ettiler. Bir de tabii orada 'First Lady' de araya sokunca o da kabul etti.