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ABD'nin yeni terör ordusu!

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD'nin Haseke'de bulunan Şedadi kampına 800 adet 'lıyı toplayarak eğitime aldığını açıkladı. DEAŞ'lıların diğer terör gruplarıyla birleştirilerek ABD tarafından 'yeni terör ordusu' için hazırlık yapıldığı ortaya çıktı.

ABDnin yeni terör ordusu!

ABD, terör örgütleri ile 'yı 'Yeni Suriye Ordusu' adlı yapılanmada birleştirdi. 'de inisiyatifi kaybetmek istemeyen ve sahada terör örgütleri eliyle var olmayı amaçlayan Pentagon, ülkede kurduğu birçok kampta terörist yetiştiriyor.

Önceki gün gündeme gelen 'Yeni Suriye Ordusu' örgütüne ilişkin bir açıklama da Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan geldi. Beyaz Saray'ın sömürge valisi yönetiminde DEAŞ'lıların 'dan güvenli bir şekilde tahliye edilişini hatırlatan Gerasimov, PKK/ işgalindeki Haseke'nin güneyinde bulunan Şedadi kampına dikkat çekti. Rakka'dan çıkarılan teröristlerin bir kısmının buraya getirildiğini anlatan Rus Genelkurmay Başkanı, kampa ayrıca Fırat'ın doğusundan da 800 DEAŞ'lının taşındığını belirterek, "DEAŞ'lılar Yeni Suriye Ordusu adı altında bir araya geldi. Amaçları Suriye'deki durumu istikrarsızlaştırmak" dedi.

TANF ÜSSÜ KUŞATILDI
Rus Pravda gazetesine konuşan Gerasimov ayrıca, ABD'lilerin Suriye'nin Ürdün-Irak sınır çizgisindeki kesişim noktasında bulunan el-Tanf üssünde de terörist eğittiğini kaydetti. Üssün şu an Esed ordusunca abluka altına alındığını dile getiren Rus yetkili, "Tanf Üssü, 55 kilometre uzaklıktan çevrelendi. Havadan ve başka türlü yapılan gözlemlerde üste militanların bulunduğu ve orada eğitildikleri belirlendi. Birkaç aydır orada bir militan hareketliliği vardı. Kontrolün daha zayıf olduğu dönemde Tanf'tan 350 terörist ayrıldı. Orada milatanların eğitildiği açık. Kampta esirler de var. Bölgede ayrıca Suriye'nin en büyük sığınmacı kampı olan Rukban kampı bulunuyor" diye konuştu.

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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 09:47
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