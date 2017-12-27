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Mehmetçikten 'da gövde gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı güçlerin, 'ın başkenti Doha'da bulunan El Udeyd Hava Üssü'ne iniş yaptı.

Savunma Bakanlığı'na bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni destek gücünün Udeyd Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi. Açıklamada söz konusu güçlerin Tarık bin Ziyad Taburu'ndaki birliklere katılacağı ve Katar birlikleriyle birlikte ortak askeri operasyon gücünü artırmak için tatbikatlara katılacağı ifade edildi.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 08:24
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

tsk mehmetcik katarla beraber bae sınırında tartbikat yapsın ikaz olur sapıklara

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evet0
hayır0
cevapla 27.12.2017 11:11
mehmet mehmet

dünyada şeytanlar çoğalınca yok etmek yine Müslüman TÜRKE düştü.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.12.2017 08:43
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