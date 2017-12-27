Katar Savunma Bakanlığı'na bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni destek gücünün Udeyd Hava Üssü'ne ulaştığı belirtildi. Açıklamada söz konusu güçlerin Tarık bin Ziyad Taburu'ndaki birliklere katılacağı ve Katar birlikleriyle birlikte ortak askeri operasyon gücünü artırmak için tatbikatlara katılacağı ifade edildi.
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tsk mehmetcik katarla beraber bae sınırında tartbikat yapsın ikaz olur sapıklara
dünyada şeytanlar çoğalınca yok etmek yine Müslüman TÜRKE düştü.
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