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'da, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi" oldukları ve "" kullandıkları iddiasıyla 58 kişinin yakalanması için başlatıldı.

İstanbulda dev ByLock operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı "" kullandığı iddia edilen 58 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerince, "ByLock" yazışmalarının çözümlendiği öğrenilen şüphelilerin yakalanması için kent genelinde 58 adrese yönelik eş zamanlı yapılıyor.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 09:12
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