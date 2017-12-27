'Hav'rupa’ya cevap

Hollandalılar, bavulların içine kadar arandı.
Dün, bugün Atatürk Havalimanı'na gelen Hollandalı yolcular Türk polisi tarafından köpekle aranarak alındı. Amsterdam'dan İstanbul'a ulaşan yolcular, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde pasaport kontrollerinin ardından valizlerini almak için bantların olduğu alana vardı. Burada uygulama yapan polis ekipleri, valizlerini alan bazı Hollandalı yolcuları durdurdu. Uygulama kapsamında söz konusu valizler narkotik köpekleri tarafından kontrol edildi. Herhangi bir bulgunun tespit edilememesinin ardından yolcular, gümrüklü alandan geçti.
ÖNCE ONLAR BAŞLATTI
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