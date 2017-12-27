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'Hav'rupa’ya cevap

Gurbetçilerimize saygısızlık yapan cevabını aldı. Amsterdam’dan gelen Hollandalılar İstanbul’da köpekle arandı...

Havrupa’ya cevap
BATI insan haklarını ağzına doladı. Türkiye'ye ders vermeye kalkıştı. Ancak kendisi insanlıkta sınıfta kaldı. 'da yaşayan gurbetçilerimiz büyük saygısızlığa maruz kaldı. Almanya ve Avusturya'da Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşlarımız, havalimanında köpeklerle arandı. Bu hain koroya Hollanda'da katıldı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki uluslararası Schiphol Havaalanı'nda vatandaşlarımızın köpekle aranması bardağı taşırdı.


Hollandalılar, bavulların içine kadar arandı.

NARKOTİK ARAMASI...
Dün, bugün 'na gelen Hollandalı yolcular Türk polisi tarafından köpekle aranarak alındı. Amsterdam'dan İstanbul'a ulaşan yolcular, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde pasaport kontrollerinin ardından valizlerini almak için bantların olduğu alana vardı. Burada uygulama yapan polis ekipleri, valizlerini alan bazı Hollandalı yolcuları durdurdu. Uygulama kapsamında söz konusu valizler narkotik köpekleri tarafından kontrol edildi. Herhangi bir bulgunun tespit edilememesinin ardından yolcular, gümrüklü alandan geçti.


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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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