Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Fahrettin Altun, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda CHP'nin içerisindeki FETÖ sözcülüğü yapan vekillerin son yayınlanan KHK sonrası rahatsızlıklarını yazdı. Altun; "CHP'nin, HDP'nin, FETÖ'nün son KHK dolayısıyla ortalığı ayağa kaldırmasının nedeni ne? Çünkü 15 Temmuz direnişine katılan herkesi yargılatmak istiyorlar." dedi.
İşte Altun'un o yazısı
15 Temmuz 2016'da bu millet bir destan yazdı. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık sergiledi. O günlerde şunu söylemiştik. Bundan sonra Türkiye siyaseti 15 Temmuz destanına, 15 Temmuz mirasına sahip çıkanlarla, bu destanı unutturmaya, bu mirası kirletmeye çalışanlar arasındaki mücadeleden ibaret olacak.
Eksik söylemişiz. Mücadele, 15 Temmuz'da darbe görünümlü işgal planını boşa çıkaranlarla, darbecileri haklılaştırmaya, onları savunmaya çalışanlar arasında.
Mücadele, 15 Temmuz'da darbecilere, işgalcilere geçit vermeyen milletin temsilcileriyle, ATM'lere koşan, benzincilere üşüşen, marketleri yağmalayan güruhun temsilcileri arasında.
Mücadele, milletin ve devletin bekasından yana olanlarla, FETÖ'nün devamından yana olanlar arasında.
Yapılan düzenleme bugüne yahut geleceğe matuf bir düzenleme değil. Belirli bir tarihte, dünyanın gözleri önünde gerçekleştirilmeye çalışılan kanlı bir darbe girişiminde darbecilerden değil, demokrasiden yana tavır alan sivil halkı korumak için çıkarılmış bir yasal düzenlemeden bahsediyoruz.
CHP, HDP ve FETÖ ekseninde hareket eden bir diğer yayın organı Birgün gazetesi "Eli sopalı, satırlı milislere gün doğdu" diye başlık attı. Bundan daha net bir FETÖ sözcülüğü olabilir mi?
CHP'li Barış Yarkadaş "tek tip kıyafet faşizmin sembolüdür" diye partisinin pozisyonunu ortaya koydu. Selahattin Demirtaş da tek tip uygulamasına karşı direnişin sembolü olmaya hazır olduğunu belirten bir açıklama yaptı. FETÖ ile birlikte, devlete karşı omuz omuza!
Bütün bu düzenlemeler niye oldu? Söyleyin, niye? FETÖ adlı bir terör örgütünün, devletin içine sızmış katiller sürüsünün darbe teşebbüsüne şahitlik ettik. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. O şehitlerin hatırasına, o gazilerin hatırına ve en çok da bu ülkenin bekası için bu düzenlemeler yapıldı.
Bakmayın siz CHP'nin başını çektiği gayrı milli muhalefetin hükümeti "yarına yatırım yapmak"la suçlamasına. Esas kendileri yarına yatırım yapıyor ve yeni bir işgal denemesinde milleti evinde tutmaya çalışıyor.
Heyhat! Bu millet gücünün farkına vardı bir kere.
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at izi it izine karisti bir ucu abd öteki akil vereni almanya bunlar da masa al birini vur ötekine.
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