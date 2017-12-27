Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile bölge sorunlarını ele alma fırsatını bulduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda aramızda yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşması olduğuna göre bakanlarımız ve başbakanlarımız sık sık bir araya gelecekler. İş birliğimizi daha geliştirmek istiyoruz. Ticaret hacmimizi çok daha yükseklere çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Tunus'taki siyasi geçiş bölgeye ilham oldu. Bölge sorunlarını birlikte ele aldık. Türkiye daima Tunus'un yanında olacaktır. Ekonomide işbirliğinini daha da geliştirmek istiyoruz. Tunus'un ekonomik gelişimi ve kalkınmasını kendimizden ayrı görmüyoruz. Tunus'un kalkınması Türkiye'nin kalkınmasıdır. Ticaretin dengeli bir şekilde arttırılması konusunda mutabık kaldık. Türkiye Tunus'ta devam eden işbirliğini artırmaya hazırdır



15 TEMMUZ TEŞEKKÜRÜ

Özel sektörümüzü de, daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Buraya 150 kadar iş adamımızla birlikte geldik. Tunus'un terörle mücadelesine tam destek veriyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi karşısında sergilediğimiz dayanışma için, Tunus makamlarına, başta cumhurbaşkanı olmak üzere müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim.





ABD'NİN KUDÜS KARARI

ABD yönetiminin Kudüs konusunda attığı yanlış adımın BM'den nasıl geri döndüğünü gördük. Bundan sonra nasıl adımlar atacağımıza yine konuşarak karar vereceğiz. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. İslam aleminin ortak sesi olarak toplanan İslam İş Birliği toplantısında da aynı vurgu yapılmıştır. Filistin'e ve barış gücüne desteğimizi sürdüreceğiz. Şu anda Libya'da büyükelçiliğimizi açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



BU A PLANIYDI! B PLANI İSE...

BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karar bir A planı. Bu 5 daimi üye arasında Müslüman ülke var mı? 2. Dünya Savaşı sırasında oluşturulan konsey arasında biz ya da Tunus neden olmasın? Reforme edilmesi gerekmektedir. Acaba Amerika, Fransa, Rusya ne der diye bakıyoruz. Sesimizi hep birlikte çıkartalım, bu bizim hakkımız, hakkımız olanı alalım.



B Planı BM Genel Kurulu'nda da hedefe ulaştık. ABD'nin olumsuz kararına karşı duruşu, tehditle bu işin olmayacağını gösterdi.Filistin'in tüm dünyada tanınması kararını sürdüreceğiz.



İSRAİL KENDİ ÇALIP KENDİ OYNUYOR

Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması bizim ortak irademizdir. Burada fiili bir işgal var. Burada işgal olmasından dolayı tabelalarımızı asamıyoruz. Doğu Kudüs bizim için başkenttir, ilan etmiş bulunuyoruz. İsrail şu an kendisi çalıp, kendisi oynuyor. 10 tane ülkeyi yanınıza alıp yapamazsınız bunu zaten.



ESED İLE YÜRÜMEK MÜMKÜN DEĞİL

Suriye'de Esed ile yürümek kesinlikle mümkün değildir. Vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl geleceği kucaklayacağız? Suriye halkı böyle birini başında görmek ister mi? Bu işi götürebilir diyemeyiz. Öldürülen 1 milyon Suriyeli'ye haksızlık yapmış oluruz, biz Türkiye olarak bunu tanıyamayız.