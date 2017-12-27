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'da tekstil fabrikasında patlama

'da Bağlar Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında patlama sonrası yangın meydana geldi. Fabrika binasını alevler sardı.

Bağcılarda tekstil fabrikasında patlama

'daki tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki üç katlı tekstil fabrikasının çatı katında bulunan buhar kazanı, henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Patlamanın nedeniyle fabrikanın duvarı yıkıldı ve iş yerinde yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, yıkılan duvardaki parçaların isabet ettiği bir minibüste hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin bölgedeki incelemesi sürüyor.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 08:50
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