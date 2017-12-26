Ne ayaksın sen!

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, herkesi şoke eden bir görüntü çekildi. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücünün yanındaki kişiye çektirip paylaştığı görüntü, izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir minibüsün içinde çekildiği anlaşılan ve dün paylaşılan görüntüde, sürücü bacaklarını camdan çıkarırken elindeki sopayla da gaz pedalına bastığı görüldü. Diğer eliyle direksiyonututan sürücü yanındakikişiye "köprüyüde çek" diyerekseslendiği duyuldu. Trafik magandası, müziği son ses açıp, köprüden Avrupa yakasına hızla ilerleyerek yoluna devam etti. Bunu gören diğer sürücüler, adeta o aracın yanından uzaklaştı. Olası kazaya davetiye çıkaran bu sürücünün paylaştığı görüntüye, sosyal medyada tepki yağdı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çekilen bu görüntü, büyük tepki çekti. Trafik kurallarının hiçe sayılması, diğer sürücülerin yüreklerini ağızlarına getirdi.
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