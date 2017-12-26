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Ne ayaksın sen!

Trafik kurallarını hiçe sayan sürücü, gaza beyzbol sopasıyla basıp ayakları dışarıda yoluna devam etti. Görenler, “Pes” dedi

Ne ayaksın sen!
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, herkesi şoke eden bir görüntü çekildi. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücünün yanındaki kişiye çektirip paylaştığı görüntü, izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir minibüsün içinde çekildiği anlaşılan ve dün paylaşılan görüntüde, sürücü bacaklarını camdan çıkarırken elindeki sopayla da gaz pedalına bastığı görüldü. Diğer eliyle direksiyonu tutan sürücü yanındaki kişiye "köprüyü de çek" diyerek seslendiği duyuldu. Trafik magandası, müziği son ses açıp, köprüden Avrupa yakasına hızla ilerleyerek yoluna devam etti. Bunu gören diğer sürücüler, adeta o aracın yanından uzaklaştı. Olası kazaya davetiye çıkaran bu sürücünün paylaştığı görüntüye, sosyal medyada tepki yağdı.


'nde çekilen bu görüntü, büyük tepki çekti. Trafik kurallarının hiçe sayılması, diğer sürücülerin yüreklerini ağızlarına getirdi.
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  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
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