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İstanbul semalarında görüntülenen ilginç ışıklar sosyal medyada.....

Bugün saat 06.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler çekildi.

İstanbul semalarında görüntülenen ilginç ışıklar sosyal medyada.....

Bugün saat 06.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler çekildi. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde terminal binası tarafında oluşan ışıklar dikkat çekti. Bu arada Pendik, Ataşehir ve Tuzla'da vatandaşlar aynı ışık hüzmesini çekerek sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada bunun bir uçağa ait olduğu öne sürülürken bazı paylaşımcılar UFO olduğunu iddia etti.

DHA'nın haberine göre, Sabiha Gökçen 'de Kuzey yönünden güneye doğru görülen ve arka arkaya gelen ışık kümeleri, yaklaşık 2 dakika boyunca net olarak gözle takip edildi. Daha sonra da kayboldu.

Cismin göktaşı olabileceği iddia edilirken geçtiğimiz günlerde ABD semalarında da ilginç bir görüntü çekilmişti. Önce UFO zannedilen bu görüntülerin daha sonra SpaceX´e ait roketin denemesi olduğu açıklanmıştı.
  • 26 Aralık 2017, Salı 10:53
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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papiro papiro

ufo..ha...hangi gezegenden geldi.? Güneş sistemi dışından mı içinden mi? gökte ayı görseler Ufo diyor millet.? hangi gezegende demir çelik atelyeleri var.ki ufo araçları yapılıyor..kim yapıyor.hepsi uydurma..ver mehteri...hahahaaa

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 26.12.2017 11:51
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