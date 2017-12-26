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Gülen’in belalıları Teksas’ta ’ye meydan okudu

Biri elebaşı hakkında istihbarat verdi, diğeri charter okullarının kirli ağını deşifre etti. ABD’li bu iki isim Teksas’ta Gülen toplantısı yapıp, ’nün gerçek yüzünü anlattı.

Gülen’in belalıları Teksas’ta FETÖ’ye meydan okudu

elebaşı Fetullah Gülen hakkında verdiği istihbarat bilgileriyle ses getiren eski CIA ajanı ile ABD'deki okulları hakkında hazırladığı 'Killing Ed' adlı belgeseli çektikten sonra onlarca Gülen okulunun kapatılmasını sağlayan yönetmen FETÖ için karşı atağa geçti. Geçtiğimiz hafta ABD'nin Teksas Eyaleti Valilik Binası'nda "Gülen'in Maskesini İndirmek" başlıklı toplantıda Edmonds ile Hall, örgütün rüşvet ağını ve kirli yüzünü siyasetçilere anlattı. Eyaletlerdeki kanun yapıcı makamlarda oturan kişilerin Türkiye'de sürekli gezilere çıkarıldığını da ifade eden Edmonds ve Hall, FETÖ'nün Türkiye'deki darbe girişiminin arkasında olduğunu ve ABD'deki okullarda suç işlediklerini dile getirdi.

SORULARDAN KAÇTILAR
Edmonds ve Hall, eğitim departmanına sorularını yöneltmek için gittiklerinde departman çalışanlarının kaçtıklarını fark etti.
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  • 26 Aralık 2017, Salı 09:40
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