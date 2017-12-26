Eski halinden eser yok

Hayatınınbaharındayatalakolan Ece'nindramı yürekburktu. Hafızasını kaybedengenç kız, konuşamıyor ve bakımamuhtaç. Ailesi ise perişan halde.Adana'da 20 Temmuz günü, üniversiteöğrencisi Ece Çelik(23), ayrıldığı eski erkek arkadaşıİbrahim Deveci ile konuşmakiçin buluştu. Deveci dahasonra kullandığı kamyonetle gençkızı oturduğu apartmanın önünebıraktı. Bu sırada Ece yeni erkekarkadaşı Hüseyin Aybak ve 2arkadaşı ile karşılaştı. Bu durumaöfkelenen Deveci kullandığıaracı, Çelik ve arkadaşlarının üzerinesürdü. Ece'yi ezip, Aybak'ıyaralayıp kaçtı. Beyin kanamasıgeçiren Ece, tedavi altına alındı.Bir gözünü kaybetti ve 'evdebakım hastası' olarak taburcuedildi. Ece'yi kurtarmak isterkenkaza ile ezdiğini öne süren tutuklusanık İbrahim Deveci, "Ecesağ tarafta kalıyordu. Çarptığımısonradan öğrendim" dedi. Gençkızın annesi Ayşe Yabacı, "Ecekonuşamıyor, hafızasını kaybetti.Ömür boyu bakıma muhtaç yaşayacak"dedi.
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