 ;
Yol Durumu
  1. Sigara bombası
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Eski halinden eser yok

’da erkek arkadaşının kamyonetle üzerinden geçtiği Ece Çelik hafızasını kaybetti. Eski haline de dönmesinin mümkün olmadığı öğrenildi.

Eski halinden eser yok
Hayatının baharında yatalak olan Ece'nin dramı yürek burktu. Hafızasını kaybeden genç kız, konuşamıyor ve bakıma muhtaç. Ailesi ise perişan halde. 'da 20 Temmuz günü, üniversite öğrencisi Ece Çelik (23), ayrıldığı eski erkek arkadaşı İbrahim Deveci ile konuşmak için buluştu. Deveci daha sonra kullandığı kamyonetle genç kızı oturduğu apartmanın önüne bıraktı. Bu sırada Ece yeni erkek arkadaşı Hüseyin Aybak ve 2 arkadaşı ile karşılaştı. Bu duruma öfkelenen Deveci kullandığı aracı, Çelik ve arkadaşlarının üzerine sürdü. Ece'yi ezip, Aybak'ı yaralayıp kaçtı. Beyin kanaması geçiren Ece, tedavi altına alındı. Bir gözünü kaybetti ve 'evde bakım hastası' olarak taburcu edildi. Ece'yi kurtarmak isterken kaza ile ezdiğini öne süren tutuklu sanık İbrahim Deveci, "Ece sağ tarafta kalıyordu. Çarptığımı sonradan öğrendim" dedi. Genç kızın annesi Ayşe Yabacı, "Ece konuşamıyor, hafızasını kaybetti. Ömür boyu bakıma muhtaç yaşayacak" dedi.




Nazan ERDEM
Etiketler:
  • 26 Aralık 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar