Daha önce 2 saat sürmüştü! CHP yine aynı sesler...

OHAL kapsamında çıkarılan tüm KHK'ları Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan CHP'de, Meclis'ten çekilme kararı yeniden gündemde.
KHK'lara ilişkin konuşan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Meclis'in boykot edilmesi gerektiğini söyledi.
AKTİF BOYKOT....
AK Parti hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunan CHP'li Cihaner, "Meclis'in artık bir demokrasi kozmetiği olarak kaldığı ve yanlış bir meşruiyet ürettiğini görmek gerekir. Öteden beri savunduğum aktif boykot gibi tutumlar tartışılmalı" diye konuştu.
2 SAATLİK SİNE-İ MİLLET ÇARKI
CHP'de Meclis'ten çekilme kararı daha önce de gündeme gelmişti.
CHP Parti Sözcüsü'nün Meclis'ten çekilebileceklerini açıklamasından sadaece 2 saat sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'ten çekilmeyeceklerini ifade etmişti.
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CETTİM ATATÜRKÜN RESMİNİ İNÖNÜ PARADAN KALDIRDI BUNLARDA AMERİKAYA BEL BAGLADILAR HA İNÖNÜ HA BU GÜNKİ CHV
gidin ara seçim yapılır. vekil sayınız 34 e düşer.
Chp bunlar ülkeyi yönetseler bir ayda memleket batar .bunlar boş buldukları her yere heykel diker en iyi bildikleri is
kardeşim gidenin yolu açıkolsun gidenleri bu halk zorla mecliste tutumaz tutarsa faturalar iki tirilyonu geçer bizböyle ne chp istiyoruz nede millet vekili buadamlar köhnemiş türkiyeyi eski türkiye sannediyorlar daha ileri gideceyiz dahada çalışacağız hepimiz reis olacağız reiside yedirmeyeceyiz ya bunlar utanmazlar nerde akşam orda sabah bunlar benim vekilim olamazlar
Terör örgütleri ile kolkola geziyorsunuz ! Mecliste olmanız abesle iştigal ! halkın değil artık terör örgütlerinin siyasi kanadı gibi çalışıyorlar !
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