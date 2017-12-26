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'ın Sudan ziyareti manşetlerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turunun ilk durağı Sudan'daki temasları, ülke basınında geniş yer buldu. Sudan televizyonları, ajanslar, haber siteleri ve gazeteleri, Erdoğan'ın Sudan ziyaretine geniş yer verdi. 'ın dünya standartlarında bir lider olduğunu, Sudan'ın Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanılması gerektiğinin altını çizen Sudan medyası Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin ağırlığı olan büyük ülkelerden biri olduğunu da yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Afrika turunun ilk durağı Sudan'daki temaslarına, uluslararası haber ajanslarının muhabirleri ve Sudanlı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Sudan televizyonları, ajanslar, haber siteleri ve gazeteleri, Erdoğan'ın Sudan ziyaretine geniş yer verdi. Sudan TV ve Eş-Şuruk TV başta olmak üzere birçok televizyon kanalı, Erdoğan'ın temaslarını canlı yayınladı. "Erdoğan'ın tarihi ziyareti" manşetiyle çıkan Siyasi Mikroskop gazetesi, Erdoğan'ın temaslarını okuyucularına ayrıntılı bir biçimde aktardı.
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  • 26 Aralık 2017, Salı 11:04
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