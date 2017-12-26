Canım Haydar!

Adana'da beyzbol sporu yapılmadığı halde, binlerce sopası satıldı. Haydar olarak da bilinen bu sopaları ithal edip tanesini 5 liradan satan esnaf, yoğun talebe yetişemediklerini anlattı. Renkrenk tüketicinin beğenisine sunulan bu sopalarla, spor yapılmadığı açıklandı. Vatandaşlar, yoğun ilgi gören sopalarlar ilgili "Beyzbol sopasıolmayan araç muayeneden geçmiyor" esprisini bile yaptı. Bazıları bu sopaları "Eşim halı dövsün diye aldım" derken, bazıları da "Silah yerinebunu taşıyorum" açıklamasını yaptı.
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