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: 'Şampiyonluk için bir yıl boyunca...'

'ın yıldız futbolcusu ; hem yeşil sahalardaki başarısı, hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Erkin, geçtiğimiz Ocak ayında oyuncu Şükran Ovalı ile evlendikten sonra Göztepe'deki bir rezidansta yaşamaya başladı.
Erkin ile eşi, GÜNAYDIN yazarı Dr. Halit Yerebakan ile de komşu oldu. Geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'ın bir araya getirdiği Erkin ile Yerebakan, keyifli bir sohbete imza attı. Bir furbolcu ile bir doktor buluşunca, elbette sohbette sağlıklı yaşam konusu ağır bastı.


Dr. Yerebakan, ünlü futbolcuya merak ettiklerini sordu, Erkin de spor, sağlık ve evlilikle ilgili samimi açıklamalar yaptı. İşte ikilinin eğlenceli sohbeti...
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  • 26 Aralık 2017, Salı 08:49
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