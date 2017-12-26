Balıkesir'in Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde hafta sonu yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, Kazdağları'nda çekilen görüntüler adeta kutupları hatırlattı.
Bu görüntü kutuplarda değil Ege’de çekildi
Etiketler: Kazdağları
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