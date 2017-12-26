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Bu görüntü kutuplarda değil Ege’de çekildi



Balıkesir'in Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde hafta sonu yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, 'nda çekilen görüntüler adeta kutupları hatırlattı.
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  • 26 Aralık 2017, Salı 10:20
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