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Uzun hikaye

Uzun hikaye
Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, hayalleri süsledi. Çekilişe sayılı günler kala, zengin olma hayalleri kuranlar, İstanbul Eminönü'ndeki ünlü piyango bayii Nimet Abla'ya akın etti. Günlerdir süren uzun kuyruklar, rekora gitti. Dün 'nın önünde oluşan bilet kuyruğunun Galata Köprüsü'ne kadar uzanması dikkat çekti. Bariyerlerle düzgün olması sağlanan bilet kuyruğu havadan görüntülendi.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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