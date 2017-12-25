Uzun hikaye

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi için 61 milyon lira olarak belirlediği büyük ikramiye, hayalleri süsledi. Çekilişe sayılı günler kala, zengin olma hayalleri kuranlar, İstanbul Eminönü'ndeki ünlü piyango bayii Nimet Abla'ya akın etti. Günlerdir sürenuzun kuyruklar, rekora gitti. Dün Nimet Abla'nın önünde oluşan bilet kuyruğunun Galata Köprüsü'ne kadar uzanması dikkat çekti. Bariyerlerle düzgün olması sağlanan bilet kuyruğu havadan görüntülendi.
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