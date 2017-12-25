İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tuzla'da akşam saatlerinde hissedilen kokunun yoğun olduğu çevrenin, sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimalinin araştırıldığı bildirildi.

Tuzla'da yayılan ağır kokunun kaynağının belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi yoğun olmak üzere, ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, yayılan kokunun gazdan kaynaklanmadığı tespit edildi.

Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'nın twitter hesabından vatandaşların konuyla ilgili sorularına verilen cevapta, "Tuzlacivarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili, ekipler bölgeye intikal etmiştir. (Konu) AKOM, İGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İlçede astım hastası olan bazı kişilerin sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Tuzla Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Hastanede kontrol edilen bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada ilçede bazı sürücü ve vatandaşların maske taktıkları görüldü.

ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tuzla'da akşam saatlerinde İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallerinde yayılan koku ile ilgili araştırmaların devam ettiği aktarıldı.

İhbarın gelmesiyle birlikte İGDAŞ, itfaiye, İSKİ, AKOM, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ve zabıtanın bölgede araştırmalarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Çevrenin sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimali araştırılıyor." ifadesi kullanıldı.



VALİ'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Vasip Şahin: İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır.



"İNSAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEN BİR DURUM YOK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Söz konusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır. İBB birimleri atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir. Ayrıca kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ laboratuvarlarında analiz edilmektedir." ifadelerine yer verildi.



KAÇAK KİMYASAL MADDE DÖKÜMÜ TESPİT EDİLDİ

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçede yayılan ağır kokuya ilişkin, yapılan araştırma sonucu sanayi bölgesinde vidanjörle yapılan kaçak deşarj noktası tespit edildiğini, bunun zehirli olmayan nahoş kokunun kaynağı olduğu kanaatiyle kamera kayıtlarının inceleneceğini ve kaçak kimyasal madde dökümü yapanların cezasız bırakılmayacağını bildirdi.

Yazıcı, Tuzla'nın İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerindeki sebebi bilinmeyen ağır kokuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şadi Yazıcı, mesajında şunları kaydetti:

"Tuzla Belediyesi, Valilik, AFAD, İBB, İGDAŞ, İSKİ ekiplerince yapılan araştırma sonucu sanayi bölgesinde vidanjörle yapılan kaçak deşarj noktası tespit edilmiştir. Zehirli olmayan nahoş kokunun kaynağı kanaatiyle emniyetle tüm MOBESE kamera kayıtları incelenerek, kaçak kimyasal madde dökümü yapanların cezasız bırakılmayacağı bilinmeli. 15 yıl önceki haberleri yayımlayarak spekülatif açıklamalarla korku salmaya çalışanların dikkate alınmamasını, konunun Valilik, İBB ve belediyemizce takip edildiğini kamuoyuna bildiririm."

Tuzla'nın İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane mahallelerinde akşam saatlerinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulunmuş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, kokunun kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatmıştı.