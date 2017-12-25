Sudan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkusu

Ödül töreni başlamadan önce sunucu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "İslam hilafetinin şerefini tekrar geri getirecek olan müfekkir, müceddid Erdoğan..." diye bahsetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkınca salondakiler hep bir ağızdan tekbir getirdi...
Ödül töreni başlamadan önce sunucu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "İslam hilafetinin şerefini tekrar geri getirecek olan müfekkir, müceddid Erdoğan..." diye bahsetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkınca salondakiler hep bir ağızdan tekbir getirdi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.