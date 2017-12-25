 ;
Yol Durumu
  1. Doğu Guta için Türkiye devrede
  2. Türkiye ile Sudan arasında 21 anlaşma

Sudan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Sudan’daki fahri doktora töreni öncesinde sunucu coşkulu kalabalığa, Cumhurbaşkanı'ndan, "İslam hilafetinin şerefini tekrar geri getirecek olan müfekkir, müceddid Erdoğan..." diye bahsetti.

Sudanda Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkusu
, Sudan'da fahri doktora törenine katıldı. Erdoğan salona gelmeden önce davetliler büyük bir coşkuyla bekledi.

Ödül töreni başlamadan önce sunucu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "İslam hilafetinin şerefini tekrar geri getirecek olan müfekkir, müceddid Erdoğan..." diye bahsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkınca salondakiler hep bir ağızdan tekbir getirdi...


Etiketler:
  • 25 Aralık 2017, Pazartesi 20:42
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar