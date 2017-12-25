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polisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini hazmedemedi

Kudüs’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını taşıyan kadına polisi soruşturma açtı. Filistinli aktivistler, Kudüs’te yapılan bir protesto gösterisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını taşıdığı için hakkında soruşturma açılan kadının video görüntülerine paylaştı.

İsrail polisi Cumhurbaşkanı Erdoğanın posterini hazmedemedi
Filistinliler, ister Türk bayrağıyla olsun isterse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarıyla olsun her Cuma günü Kudüs'te yapılan gösterilerde Türkiye'nin bulunuşunun Filistin halkının şimdi ve tarihte ve İslam tarihindeki kilometre taşlarının varlığını gösterdiğini söylüyorlar.



Bu sahneler artık polisinin kaygı kaynağı olmaya başladı. İsrail polisi Kudüs ve Mescidi Aksa'ya Türk bayrağı ile girmesine engel oluyor.

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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi 18:34
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