Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet, Sivas'ta Filistin için konser verdi. Fransa'dan kalkarak Filistin için Sivas'a gelen sanatçı; "25 yıldır onlar için konserler veriyorum. Avrupa'da da savaşmaya çalışıyorum ama maalesef Fransa'da savaşmak artık daha zor çünkü medyalarımız siyonist olduğu için bize davalar açıyorlar, boykot yapıyorlar ama devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Türklerle gerçekten çok gurur duyuyorum çünkü siz gerçekten siyonizmin ne olduğunu biliyorsunuz." dedi.

Sabah Gazetesi yazarlarından Fahrettin Altun da Türk piyanist Fazıl Say'a seslendi. Blet'in Türkiye'ye gelerek Filistin için konser vermesini Say'a örnek gösteren Altun; 'Bir kere de mazlumlar için çal' mesajı verdi.

İşte Altun'un yazısından o bölüm:

FAZIL SAY'DAN SES YOK!

Fransız piyanist Stephane Blet Türkiye'ye gelmiş, Cumhuriyet Üniversitesi'nde Filistin için bir konser vermiş. Ünlü piyanistimiz Fazıl Say'dan ses yok. Ondan da Filistin için bir konser bekliyoruz. Bir kere de mazlumlardan yana olunuz sayın piyanist!