Düştüğü 'Hale'y'e bak

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Haley, geçtiğimiz perşembe günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan Kudüs oylaması öncesi diplomatları üstü kapalı tehdit etti. Neyse ki bu tehditleri kimse yemedi. Ancak kendisi fena bir şakayı yedi! 'Vovan' ve 'Lexus' olarak bilinen Rus komedyenler, Haley'e telefon etti. Kendilerini Polonya'nın yeni Başbakanı Mateusz Morawiecki olarak tanıtıp onunla konuşmaya geçti. Halley de Rus komedyenlerin 'yeni Polonya Başbakanı' taklidini fena halde yedi. Buna inanan Halley, ABD'nin Kudüs
kararı, Washington ve Kiev arasındaki ölümcül silah sevkiyatı anlaşması, Rusya'nın Kuzey Akım 2 projesi ve diğer konularla ilgili görüşlerini "sahte başbakana" iletti. Komedyenler daha sonra gerçekte var olmayan 'Binomo adası'nda seçimlerin yapıldığını ve seçimlere Rusya'nın müdahale ettiğini söyledi ve Binomo'nun 'Vietnam'ın yakınlarında, Çin'in güneyinde' olduğunu söyleyen komedyenler, Haley'e bu adayı bilip bilmediğini sordu. Haley soruya 'Evet' yanıtını verdi. Rus komedyenler, ada yönetiminin bağımsızlık talebi nedeniyle gerilimi tırmandırdığını söyleyince Haley, "Bu konuda uyarıldık ve durumu dikkatle takip ediyoruz. Güney Çin Denizi'yle ilgili konularda yaptığımız gibi, durumu izlemeye devam edeceğiz" dedi. Haley, bu konuya yeniden dönebilmek için ABD'nin 'Binomo sorunu' ile ilgili 'gerçek tutumunu' öğrenme sözü verdi.
Vovan ve Lexus Haley'i kandırdıkları kaydı Youtube'a yükledi.
ÖZEL DAVET
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kudüs tasarısına 'Hayır' oyu veren ve çekimser kalan ülkeler için bir kez daha devreye girdi. Kudüs tasarısına destek vermeyen 65 ülke temsilcisine özel bir teşekkür mesajı göndererek, söz konusu ülkeleri kokteyl partisine davet etti. Bu ülkelerin 3 Ocak'ta yapılacak kokteyle çağrıldığı belirtildi.
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