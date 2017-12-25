Devlet saati

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevdeki 20. yılı nedeniyle partililere büyük bir jest yaptı. Bahçeli, Türkiye genelindeki 81 ilbaşkanlarına özel olarak tasarladığı köstekli saatlerden yolladı. Bahçeli'nin hediyesi olan saatlerde, Devlet Bahçeli yazan Osmanlı tuğrası, Türk bayrağı ve saatin kenarında da Selçuklu dönemine ait süslemeler yer aldı. Gönderilen özel saatler, il başkanlarına ulaşmaya başladı. Gaziantep'te özel saatin ulaştığı MHP İlBaşkanı Muhittin Taşdoğan, bizzat Bahçeli tarafından tasarlanan saatin özelliklerini şu sözlerle anlattı: "Bu köstekli saatler, bizzat Genel Başkanımız tarafından tasarlanması nedeniyle çok önemli. Gururla taşıdığım bu saate her baktığımızda liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin emrinde ve izinde olduğumuzu tekrar hatırlıyoruz. Bu saatin kenarlarında Selçuklu eserlerini andıran, il işlemesi ve süslemeler mevcut. Saatte Türk bayrağı logosu da var. Saatin kapağını açtığımızda ise 'Devlet Bahçeli' yazılı güzel bir Osmanlı tuğrası var. Saatin arkasında da bir bozkurt başı tasarımı var. Bizim için güzel bir hediye oldu."
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