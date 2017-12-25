 ;
Yol Durumu
  1. Baykal’dan güzel haber
  2. En baba teselli

Devlet saati

MHP lideri , görevdeki 20. yılı nedeniyle yaptığı jestle dikkat çekti. Bizzat tasarladığı leri, ülke genelindeki teşkilat başkanlarına hediye etti

Devlet saati
MHP Genel Başkanı , görevdeki 20. yılı nedeniyle partililere büyük bir jest yaptı. Bahçeli, Türkiye genelindeki 81 il başkanlarına özel olarak tasarladığı lerden yolladı. Bahçeli'nin hediyesi olan saatlerde, Devlet Bahçeli yazan Osmanlı tuğrası, Türk bayrağı ve saatin kenarında da Selçuklu dönemine ait süslemeler yer aldı. Gönderilen özel saatler, il başkanlarına ulaşmaya başladı. Gaziantep'te özel saatin ulaştığı MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, bizzat Bahçeli tarafından tasarlanan saatin özelliklerini şu sözlerle anlattı: "Bu köstekli saatler, bizzat Genel Başkanımız tarafından tasarlanması nedeniyle çok önemli. Gururla taşıdığım bu saate her baktığımızda liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin emrinde ve izinde olduğumuzu tekrar hatırlıyoruz. Bu saatin kenarlarında Selçuklu eserlerini andıran, il işlemesi ve süslemeler mevcut. Saatte Türk bayrağı logosu da var. Saatin kapağını açtığımızda ise 'Devlet Bahçeli' yazılı güzel bir Osmanlı tuğrası var. Saatin arkasında da bir bozkurt başı tasarımı var. Bizim için güzel bir hediye oldu."
Etiketler: ,
  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar