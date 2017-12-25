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  1. Yurtlara el konuldu
  2. Teröristbaşı Feto kanlı talimatı böyle vermiş

’den yurt dışı atağı

AK Parti’den yurt dışı atağı
AK Parti, başta FETÖ ile mücadelede olmak üzere Türkiye'nin çeşitli konulardaki tezlerini daha iyi anlatabilmek ve gurbetçilerle ilişkileri daha da güçlendirmek için yurt dışı temsilciliklerinin sayısını arttıracak. Bu kapsamda AB ülkeleri, ABD ve Çin'in de aralarında bulunduğu 12 ülkede yurt dışı temsilcilik açılacak. Bu temsilciliklere, oturma hakkı bulunan vatandaşlar arasından üyeler seçilecek.


Eda IŞIK
Etiketler:
  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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