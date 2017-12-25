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23 muvazzaf astsubay ’den gözaltına alındı

Kocaeli’de yürütülen /PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23’ü yakalanarak gözaltına alındı.

23 muvazzaf astsubay FETÖ’den gözaltına alındı
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından /PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 32 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın 20 Aralık'tan itibaren birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 32 muvazzaf astsubaydan 23'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Firar olan 9 kişinin de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi 19:12
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